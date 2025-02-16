¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿SUV¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥Ö¥é¥¦¥óÆâÁõ¤¬¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¹âµé´¶¤¢¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥¿¥Õ»ÅÍÍ¤Ê¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿ ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×ÂæÏÑ¥â¥Ç¥ë¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÅÍÍ¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬2003Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÌó11ËüÂæ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Ë¼¡¤°Âè3°Ì¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂæÏÑ¤Ç¡ÖSUV»ÅÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯12·î¤ËÂæÏÑ¤Î¥È¥è¥¿ÁíÂåÍýÅ¹¡ÖÏÂÂÙµ¥¼Ö¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿SUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê25Ëç¡Ë
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2ÂåÌÜ¥·¥¨¥ó¥¿¤Ç¡¢SUV¤é¤·¤¤¥¿¥Õ¤Ê³°´Ñ¤È¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ÷¤¨¤¿»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4350mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1700mm¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¡ÊÂæÏÑ»ÅÍÍ¡Ë¤è¤êÁ´Ä¹¤¬90mmÄ¹¤¯¡¢Á´¹â¤â25mm¹â¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î145mm¡Ê4WD»ÅÍÍ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥¨¥ó¥¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï165mm¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Ï©¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë1Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖSUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¡¢½¾Íè¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥ÈÉ÷¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÀÊ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ë¤Ï¡ÖCROSS¡×¤Î¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£
¡¡2Îó¥·¡¼¥È¤Î5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È3Îó¥·¡¼¥È¤Î7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¦¥óÆâÁõ¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¡¢¼ÂÍÑÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ140ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯17.5kgm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏSUV¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤âFF¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¤ê¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤ÏÅö»þ74Ëü9000ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó349Ëü±ß¡Ë¤«¤é82Ëü9000ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó387Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï3ÂåÌÜ¥·¥¨¥ó¥¿¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼·Ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£