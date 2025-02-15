´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÍûºßÌÀÂåÉ½¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Ä«ÊÆ´Ø·¸¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤Ê¤é¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¡×
´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ä«ÊÆ´Ø·¸¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ì¤ÐÌ±¼çÅÞ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍûÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ê£×£Ð¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈËÌ¤ÎÂÐÏÃ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÌäÂê¤ÇÁêÅö¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍ±×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿Åö»þ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö£í£ï£ó£ô¡¡£â£å£á£õ£ô£é£æ£õ£ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï¤³¤Îµ»ö¤ò¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÍÎÏ¤Ê¼¡´ü»ØÆ³¼Ô¤ÏÃæ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¤È¤µ¤é¤Ë²¹¤«¤¤´Ø·¸¤òË¾¤à¡×¤ÈÂê¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¡£Æ±»æ¤ÏÍûÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼¡´ü¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍÎÏ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÍûÂåÉ½¤Î³°¸òÅªÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²áµî¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ³Î¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¤Î¶¯¹Å¤ÊÂÐËÌÄ«Á¯ÀÜ¶áÊý¼°¤«¤éµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÍûÂåÉ½¤ÏÊÆÃæ³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¤Î´ÚÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍûÂåÉ½¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¨ÂÐÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¨ÎÏÅª¤ÊÎ©¾ì¤À¤±¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÐÃæ³°¸òÀ¯ºö¤â¡ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ËÅ¬±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÆÀ¤ë¤â¤Î¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¡¢´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤Î½ÅÍ×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤â¤·¤¿¡£
´ÚÆü´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍûÂåÉ½¤Ï¡Ö´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç´ÚÊÆÆ±ÌÁ¡¢´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÛ¹Í«¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¸ÄÊÌÅª¤Ë¤âÎÙ¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¶¯À©Ä§ÍÑÏ«Æ¯¼ÔÊä½þÌäÂê¤Ê¤É²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îò»ËÅªÌäÂê¤Ç¤ÏÂà¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤Î²á¤Á¤ò¥É¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤â¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö´ØÀÇÀïÁè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍûÂåÉ½¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î´ÑÅÀ¤ÇÎÉ¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÌäÂê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºòÇ¯£±·î¤Ë³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ç½±·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍûÂåÉ½¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë»à¤Ì¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö·ï¤Î¸å¤«¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤Þ¤±¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÍûÂåÉ½¤Ï¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¿Ò¤Í¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤È¶â¶å¡Ê¥¥à¡¦¥°¡ËÀèÀ¸¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£