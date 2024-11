年齢肌に応じたケアに最適な保湿クリーム！ドクターフィーネボーテ『d-Gs Skin Cream』

セリスタは、医療機関専用サプリ&コスメブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たな化粧品のラインアップとして年齢肌に応じたケアに最適な保湿クリーム『d-Gs Skin Cream』を2024年11月1日(金)より販売中です。

ドクターフィーネボーテ『d-Gs Skin Cream』

◇内容量 :30g

◇希望小売価格:4,950円(税込み)

◇医療機関専用コスメティック

<d-Gs Skin Creamの特徴>

◆サプリメント「d-Gs」に含まれる4種類の有効成分配合

◆肌ぐすみや美白に有効な成分配合

◆お肌の奥まで浸透するnano PDS処方※1

◆相乗効果が得られる相性の良い成分の組み合わせ

※1 有効成分をナノ粒子にし、お肌への浸透性を高める技術。

化粧品製造会社と宮崎県との共同特許技術。

特許番号:6842091

<特徴的な成分>

◆抗糖化サプリメントに配合される4成分

コエンザイムQ10(ユビキノン)、フィチン酸、ケルセチン、カルノシン

◆その他の美容成分

サトザクラ花エキス、アゼロイルジグリシンK、ロドデンドロンフェルギネウムエキス、アスコルビン酸、デカルボキシカルノシンHCI、コショウソウ芽エキス、ツボクサエキス、セイヨウオオバコ種子エキス、マンダリンオレンジエキス、セイヨウネズエキス

◆nano PDS化された成分

ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、リンゴ果実培養細胞エキス

<使用方法>

洗顔後、化粧水や乳液などでお肌を整えた後にさくらんぼ粒大のサイズを手に取り、お顔全体を優しく包み込むように塗布してください。

気になる部分には重ね付けし、優しくマッサージするように塗布するのがおすすめです。

<こんな方におすすめ>

□ハリツヤが気になる方

□くすみが気になる※2

□肌のキメを整えたい

□肌荒れが気になる方

□年齢に応じたお手入れがしたい

□普段使いできるクリームを探していた。

□いつまでも若々しいお肌でいたい

※2 乾燥による

\\d-Gs Skin Cream製品概要//

◇商品名:d-Gs Skin Cream(ディージーズ スキン クリーム)

◇販売名:ディージーズクリーム

◇全成分:

水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、BG、グリセリン、スクワラン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、1,2-ヘキサンジオール、ジメチコン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ユビキノン、フィチン酸、クェルセチン、カルノシン、サトザクラ花エキス、デカルボキシカルノシンHCI、セイヨウオオバコ種子エキス、ツボクサエキス、セイヨウネズ果実エキス、コショウソウ芽エキス、アゼロイルジグリシンK、ロドデンドロンフェルギネウムエキス、アスコルビン酸、マンダリンオレンジエキス、リンゴ果実培養細胞エキス、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、オリーブ果実油、炭酸水素Na、キサンタンガムクロスポリマー、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、カプリリルグリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、キサンタンガム、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、レシチン、フィトステロールズ、水添レシチン、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒドロキシエチルセルロース、リンゴ酸、ダイズステロール、ペンチレングリコール、ポリソルベート60、EDTA-2Na、水酸化Na、アルギニン、フェノキシエタノール

◇使用上の注意:

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

傷、はれもの、しっしん等異常のある部位には使用をお控えください。

使用中や使用後、または使用したお肌に直射日光が当たって、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみなどの異常があらわれたときは、使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。

そのまま使用を続けますと悪化することがあります。

目に入った場合は、直ちに洗い流してください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

極端に高温または低温の場所、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

開封後はなるべくお早めに使用ください。

