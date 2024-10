THE MODSが11月29日(金)に、タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYAにて『Hey! Two Punks The Mods : The Early Days博多疾風編』の発売記念インストアイベントを開催すると発表した。

同書は森山達也と北里晃一が初めて書き下ろした自伝的エッセイで、11月25日(月)に発売が予定されている。発売を記念したインストアイベントでは、二人と司会の本田隆によるトークショーと書籍サイン会を実施。トークショーはフリー観覧、書籍サイン会は予約者を優先に同店3階での購入者を対象に行われる。