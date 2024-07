CentOS 7 オペレーティングシステムへの対応延長！モンタビスタ「MVShield」

モンタビスタでは、CentOS 7 オペレーティングシステムへの対応を2024年6月のコミュニティ標準サポート終了(EOL)後も、期間を延長してサポートします。

モンタビスタ「MVShield」

同社によるMVShieldの提供により、お客様は長期にわたり重大なセキュリティ脆弱性を迅速に解決することができ、また攻撃対象となる領域を大幅に削減することができます。

カリフォルニア州サンノゼ、2024年6月27日(現地時間発) - 商用 Embedded Linux(R)ソリューションのリーダーであるモンタビスタ (MontaVista(R) Software, LLC) は、MVShieldによるCentOS 7.9の重要なCVEアップデートならびにバグ修正・テクニカル サポートに対するコミットメントを更新し、少なくとも2034年までの10年間、サポートを継続するとしました。

モンタビスタでは、お客様が必要とする長期のCentOSライフサイクル、および特定のSLA (Service Level Agreement) をカバーするためMVShieldを提供しています。

MVShieldは、ミッションクリティカルなデータ処理を行うセキュリティセンシティブなお客様に広く利用されています。

MVShieldの利用により、標準のコミュニティ サポートが終了した後も、お客様は固有の変更・追加を含むCentOS 7.9のコンテンツを含めたまま、セキュリティを継続的に維持することが可能です。

■セキュリティアップデートの重要性

モンタビスタは20年以上にわたりのセキュリティの向上に注力し、SELinuxでの初期のコラボレーションからHardHat Linux、MVShield、ゼロトラストイニシアチブに至るまで、この戦略的な目標にむけて継続的にリソースを投入してきました。

継続的なセキュリティアップデートの重要性は、いくつかの事例により明らかになっています。

2020年の各国政府および企業ネットワークを侵害したSolarWinds ハッキングや、2021年に米国東部全域の燃料供給を混乱させたColonial Pipeline ランサムウェア攻撃など、最近のサイバー攻撃からみてもその重要性が増しており、修正パッチを適用していないシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。

ごく最近の例としては、15,000店にもおよぶ自動車販売店の業務が深刻な侵害を受けたCDK Global(米国)に対するサイバー攻撃があります。

これらのケースでは、モンタビスタによる支援があれば、悪用された脆弱性の迅速な復旧や、多くの場合は被害を軽減できたと考えられます。

Kaspersky社が実施した調査によると、Linuxシステムに対するエクスプロイトを使用したサイバー攻撃が大幅に増え、Linuxユーザーを標的とした攻撃は前年比で約130%増加しています。

さらに過去4年間で登録されたCVE (Common Vulnerabilities and Exposures) は65%増加しており、Linuxの脆弱性が増加傾向にあることを示しています。

さらに、EUサイバーレジリエンス法といった新しい規制や、米国の国家サイバーセキュリティ向上に関する大統領令やNISTゼロトラスト イニシアチブといった法令で、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が要求されています。

これらの規制とガイドラインでは、進化するサイバー脅威から保護するために、組織が安全で回復力のあるシステムを維持することが求められています。

MVShieldでは、これらすべてのセキュリティ上の懸念に対するワンストップソリューションを提供しており、さらにモンタビスタのMVSecureプロフェッショナルエンジニアリング設計サービスにより、カスタムセキュリティの実装と詳細な政府および商用認証の取得も可能です。

■Supporting Quotes:

モンタビスタ製品管理担当Vice PresidentであるIisko Lappalainenは次のように述べています。

「モンタビスタはこれまで、常に長期のサポートを提供してきました。

CentOS 7.xのお客様にもこのサポートを継続して提供するのは当然のことです。

セキュリティに対する需要がますます高まる中、アクセス可能なシステムを使用しているすべてのお客様が、MVShieldの提供する重要なCVE修正をベースラインに含めることでメリットを得られると考えています。」

CentOS 6/7/8 用MVShieldはすぐに利用できます。

MontaVista(R)は、MontaVista Software, LLCの登録商標です。

Linux(R)は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

その他のすべての名称は、各社の商標、登録商標、またはサービスマークです。

