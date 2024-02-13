Ìó7³ä¤¬SNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÌ¥ÎÏ´¶¤¸¤º -¥È¥ì¥ó¥É¤è¤ê¤âËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍµá¤á¤ë·¹¸þ
Ì£¤ÎÁÇ¤Ï¡¢1·î30Æü¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢11·î15Æü¡Á11·î17Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢½µ¤Ë2Æü°Ê¾å¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡¢1,056¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¤¸Êý(Á´ÂÎ)
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤ÇSNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸Êý¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖË°¤¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï56.3¡ó¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÖË°¤¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï16.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬SNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¤¸Êý(10Âå~20Âå½÷À)
¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë10Âå~20Âå½÷À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¡¢Ìó5³ä¤¬¡ÖË°¤¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¼¡¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×(44.3¡ó)¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×(38.4¡ó)¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×(55.7¡ó)¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×(49.0¡ó)¤È¤½¤ì¤¾¤ì10¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ç¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÏÃÂê¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤â¤Î¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤â¿È¶á¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤Ï·ø¼Â¤µ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¡¦¾®ÊªÎà¤Ê¤É¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³
¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ÎÄ¾¶á1Ç¯¤Ë¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¡¦¾®ÊªÎà¤Ê¤É¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¤«¤é¡×(48.1¡ó)¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÉ½ÌÌ¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¡×(28.8¡ó)¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ø¤Î¶¦´¶¤«¤é¡×(23.8¡ó)¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯°õ¾Ý
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ûÂ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢¹µ¤¨¤á¡×(71.1¡ó)¤¬£±°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡Ö·ø¼Â¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×(23.2¡ó)¡¢¡Ö±Æ¤Î¼çÌò¡¢¼þ¤ê(Â¾¼Ô)¤ò³è¤«¤¹ °ú¤Î©¤Æ¤ë¡×(11.2¡ó)¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢¡ÖÂà¶þ¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î²óÅú¤Ï9.9¡ó¤È1³ä°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§½µ¤Ë2Æü°Ê¾å¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷(·×1,056Ì¾)
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2023Ç¯11·î15Æü¡Á11·î17Æü
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÆâÍÆ¡¡¡§¥³¥í¥ÊÁ°¸å¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Õ¼±Ä´ºº
¢¨Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù
SNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¤¸Êý(Á´ÂÎ)
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤ÇSNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸Êý¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖË°¤¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï56.3¡ó¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÖË°¤¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï16.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬SNS¤Ç¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö±Ç¤¨¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¡×¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë10Âå~20Âå½÷À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¡¢Ìó5³ä¤¬¡ÖË°¤¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¼¡¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×(44.3¡ó)¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×(38.4¡ó)¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×(55.7¡ó)¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×(49.0¡ó)¤È¤½¤ì¤¾¤ì10¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ç¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÏÃÂê¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤â¤Î¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤â¿È¶á¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤Ï·ø¼Â¤µ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¡¦¾®ÊªÎà¤Ê¤É¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³
¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ÎÄ¾¶á1Ç¯¤Ë¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÉþ¡¦¾®ÊªÎà¤Ê¤É¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¤«¤é¡×(48.1¡ó)¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÉ½ÌÌ¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¡×(28.8¡ó)¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ø¤Î¶¦´¶¤«¤é¡×(23.8¡ó)¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯°õ¾Ý
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ûÂ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢¹µ¤¨¤á¡×(71.1¡ó)¤¬£±°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡Ö·ø¼Â¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×(23.2¡ó)¡¢¡Ö±Æ¤Î¼çÌò¡¢¼þ¤ê(Â¾¼Ô)¤ò³è¤«¤¹ °ú¤Î©¤Æ¤ë¡×(11.2¡ó)¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢¡ÖÂà¶þ¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î²óÅú¤Ï9.9¡ó¤È1³ä°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§½µ¤Ë2Æü°Ê¾å¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷(·×1,056Ì¾)
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2023Ç¯11·î15Æü¡Á11·î17Æü
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÆâÍÆ¡¡¡§¥³¥í¥ÊÁ°¸å¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Õ¼±Ä´ºº
¢¨Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù