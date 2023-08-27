¤µ¤ó¤Þ¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¿µÆó¤ÎÈÖÁÈ·çÀÊ¤òË½Ïª¡Ö²¶¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬¡×¡¡
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡££²£°ÂåÁ°È¾¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤È£¶·î¤ËÉÔÎÑ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀÆÆ£¿µÆó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÀÆÆ£¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤¢¤È¡Ê¤Î¼ýÏ¿¤Î¡Ë¡Ø¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¡Ë¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÆÆ£¡¢¡Ê½Ð±éÍ½Äê¤«¤é¡ËÈ´¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö¤É¤¦¤â²¶¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤«¤éÀÆÆ£¤ÎÌ¾¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â±ê¾å¤·¤¿¤ê¡¢²Ð¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ä¤ó¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÃç´Ö¤Ï¡£À¤´Ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥ì¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°¦¤·¤Æ¤ëÃç´Ö¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢½õ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¤¤ä¤ó¤«¡£¤½¤ì¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ä¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£²¶¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¡£½ý¸ý¤Ë¤ï¤µ¤ÓÅÉ¤ë¤é¤·¤¤¤ï¡¢²¶¡£µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤·ÀÆÆ£¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¤¥¸¤ëµ¤¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö²¶¤ÏÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ó¤Í¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¡¢½ý¸ý¤Ë¤ï¤µ¤Ó¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá¤·¤µ¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£