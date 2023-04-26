£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµÃ´ÊÝ¤Ç¡ÄÂáÊá¤µ¤ì¤¿É×¤Î²ñ¼Ò¤«¤é»°±ºÎÜÎï¤Î²ñ¼Ò¤Ø¡Ö3500Ëü±ß¡×¤Î¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ò»°±ºÎÜÎï»á¤Î²ñ¼Ò¡Ö»³ÇÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤È¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿É×¤Î»°±ºÀ¶»ÖÈï¹ð¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤Î´Ö¤Ç¡Ö385Ëü±ß¡×¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Á°ÊÔ¡Ö¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û»°±ºÎÜÎï¤¬É×¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡Ø385Ëü±ß¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥³¥ó¥µ¥ëÎÁ¡Ù¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡É¾ÚµòÊ¸½ñ¡ÉÆþ¼ê¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÎÜÎï»á¤ÈÀ¶»Ö»á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥º¥Ö¥º¥Ö¤Ö¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎÜÎï»á¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ç¤Î¡ÉÌäÂêÈ¯¸À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡Ó
¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È»³Ç¤Î´Ö¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¼¨¤¹ÆâÉôÊ¸½ñ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È»³Ç¤È¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿3ÄÌ¤Î¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Ï»³Ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ç18Ç¯7·î¤È11·î¡¢¡Ç19Ç¯2·î¤Î3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ç·×3500Ëü±ß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÂßÉÕ´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·ÀÌóÆü¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÍøÎ¨¤ÏÇ¯1¡ó¡¢Ã´ÊÝ¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÒËÜ·ÀÌó¤ÎÌÜÅª¡Ó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿Âè1¾ò¤Ë¤Ï¡¢3ÄÌ¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ê¸¸À¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒSeferay Tribay Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅö»þ¤Î¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Î¼ÒÌ¾¡Ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡¢µÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò»³ÇÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Ï¡¢Tribay Capital¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³«È¯µÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶ÈÅê»ñ¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£Tribay Capital¤Ï¡¢»³ÇÁí¸¦¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ë¤ÆÂßÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡Ó
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÜÎï»á¤¬¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È»³Ç¤¬¡Ò¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡Ó¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ3500Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤ÏÂß¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÐµÊí¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ»³Ç¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¶»Ö»á¤Ç¡¢ÎÜÎï»á¤Ï¥Ò¥é¤Î¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¶âÁ¬¤ÎÂßÉÕ¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀ¶»Ö»á¤«¤é¡¢»³Ç¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀ¶»Ö»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤Î´Ö¤Î¥«¥Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È»³Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¶»Ö»á¤ÈÎÜÎï»á¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤ä¶âÁ¬¤ò²ð¤·¤¿Íø³²´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎÜÎï»á¤Î¸ÀÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È»³Ç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¡Ç20Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÎÜÎï»á¤¬Í¼±¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀ¯ÉÜ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÂè6²ó²ñ¹ç¤ÇÎÜÎï»á¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡ÖÇÛÉÛ»ñÎÁ¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£ÎÜÎï»á¤Ï¡¢12¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯»ö¶È¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤·ÆÀ¤ë²ÝÂê¤òµó¤²¡¢Ë¡²þÀµ¤Ê¤É¤Î²ò·èºö¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Äó¸À¤Î2¹àÌÜ¤á¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÇäÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ËÀÜÂ³·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅFIT°Æ·ï¤Ï¡¢±¿Å¾³«»ÏÁ°¤ËÅö½é·×²è¤«¤é½ÐÎÏ¤ò20¡ó°Ê¾å¸º¾¯¤µ¤»¤¿¾ì¹çÄ´Ã£²Á³Ê¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀÜÂ³ÃÏÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤Î½ÐÎÏ¸º¾¯¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤·¤ÇÇ§¤á¤ë¤Ù¤¡Ó
FIT¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤ä²ÈÄí¤«¤é¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ìÄê³Û¤ÇÇã¤¤¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢»ö¶È¼Ô¤¬È¯ÅÅ½ê¤ò·úÀß¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Î½ÐÎÏ¤ä³«È¯¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ò´Ø·¸Åö¶É¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æµö²Ä¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¿½ÀÁ»þ¤Î·×²è¤è¤ê¤âÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Î½ÐÎÏ¤ò¸º¤é¤¹¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²¼¸Â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÎÜÎï»á¤Ï²¼¸Â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ½ÐÎÏ¤ò¸º¤é¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÏÂ²Î»³È¯ÅÅ½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»³´ÖÉô¤Ë·×²è¤µ¤ì¡¢¼ÐÌÌ¤òÊ¿ÃÏ¤ËÂ¤À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÏÂ²Î»³È¯ÅÅ½ê¤ÏÂ¿Âç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢Åö½é·×²è¤·¤¿47MWµ¬ÌÏ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÃÏ¤ÎÂ¤À®¥³¥¹¥È¤È¡¢FIT¤Ë¤è¤ëÇäÅÅ¼ýÆþ¤Ê¤É¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Íø±×¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢20¡ó¤Î²¼¸Â¤ò²¼²ó¤ë35MW¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½ÐÎÏ¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÂ²Î»³È¯ÅÅ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÏÂ²Î»³¸©ÂÀÍÛ¸÷¾òÎã¡×¤¬Äê¤á¤ëÆ±¸©ÆÈ¼«¤Î³«È¯´ð½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢¾òÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¤Î¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤òÂ¤À®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂðÃÏÂ¤À®Åùµ¬À©Ë¡¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚº½¤ÎÎ®½ÐËÉ»ß¤Ê¤ÉËÉºÒÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢¿Í¤¬½»¤Þ¤Ê¤¤»³´ÖÉô¤Î³«È¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»ÂðÃÏ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅÚÃÏ¤òÂ¤À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÜÎï»á¤ÎÄó¸À¤Î5¹àÌÜ¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¸½¾õ³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÆ±°Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÏ°Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤«¤Ä°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉ¸½àÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¾òÎã¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆºöÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤ËÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î»Ø¿Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤¬¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÆÈ¼«¤Î¸·¤·¤¤µ¬À©¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÜÎï»á¤¬À®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ç20Ç¯º¢¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³È¯ÅÅ½ê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÈµÜ¾ë¸©¤Ç¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÜÎï»á¤Î7¹àÌÜ¤á¤ÎÄó¸À¤Ï¡¢3¥«½ê¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×Ë¾¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ò2022Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²þÀµFITË¡¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾³«»Ï´ü¸Â¤òÄ¶²á¤·¤¿ºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë¹©»ö·×²è¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åö³ºÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È·×²è¤ÎÇ§Äê¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼º¸ú¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÇÀÃÏÅ¾ÍÑ¡¢ÎÓÃÏ³«È¯Åù¤ÎµöÇ§²Ä¼èÆÀ¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶áÎÙÃÏ°è¤È¤ÎÄ´À°Ãæ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÅÅµ¤»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹©»ö·×²è¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç§Äê¼º¸ú¤Ë°ìÄê¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ó
¤³¤ÎÄó¸À¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Î3¥«½ê¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â±¿Å¾³«»Ï´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÎÓÃÏ³«È¯¤Îµö²Ä¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹©»ö·×²è¤òÄó½Ð¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç§Äê¤¬¼º¸ú¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç³«È¯¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Í¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ìÅÙ¼èÆÀ¤·¤¿Ç§Äê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç§Äê¼º¸ú¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°ú¤±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
ÎÜÎï»á¤Î¤³¤ì¤é¤ÎÄó¸À¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿·ü°Æ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÎÜÎï»á¤¬À¯ÉÜ¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢É×¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÎàÍø±×Í¶Æ³á¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
»³Ç¤È¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Ë½ñÌÌ¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ò¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤Î·Ð±Ä¤Ë¡Ò°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤â²¿¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡Ó¤È¸ì¤Ã¤¿ÎÜÎï»á¤Î¥á¥Ã¥¤Ï¤Ï¤¬¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§µÜ²¼Ä¾Ç·¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
naoyukimiyashita@pm.me
¼èºà¡¦Ê¸¡§µÜ²¼Ä¾Ç·¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë