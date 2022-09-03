¡Ö¥±¥Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¡×¤¬¥±¥Á¤é¤º¤ª¶â¤ò»È¤¦¡È4¤Ä¤Î½ÐÈñ¡É
¡½¡Î¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡¦ÃæÂô¸÷¾¼¡Ï¡½
¡¡´ë¶ÈºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃæÂô¸÷¾¼¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤äÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÄ¹¤¯¶Ð¤á¤¿¸å¡¢¶ÈÀÓ¤Î°¤¤²ñ¼Ò¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¸Û¤ï¤ì·Ð±Ä¼Ô¤âÅê»ñ²È¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¤ä°ÙÂØ¤è¤ê¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Åê»ñ¤¹¤Ù¤¤â¤Î
¡¡²ñ¼Ò¤ÎÈó¾ï»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÍß¤ä±É¸ÏÀ¹¿ê¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðÁÃÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ú¡Ö¥±¥Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¡×¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀáÌó6Áª¡Û¤Ç¤ÏÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ù¤¡Ö¥±¥ÁÆ»¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀáÌó¤·¤Æ°ì½ê·üÌ¿Ãù¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãù¶â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¶â¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Åê»ñ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡Ö¥±¥ÁÆ»¡×¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³ô¤ä°ÙÂØ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Ã¤ÆÂ»¤¹¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤íÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö»Å»ö¤Îµ¡²ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Åê»ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï±þÍÑÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡¢¡Ö¥±¥ÁÆ»¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎÉ¤¤¥±¥Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥±¥Á¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤È¤Î°û¿©Èñ¡×
¡¡»Å»ö¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¿Í¤È¤Ï¡¢»¨ÃÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ñÏÃÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤È»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢ºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤ò´Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²á¾ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²á¾ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥ï¥ê¥«¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÃë¤â¤·¤¯¤ÏÃë²¼¤¬¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¥«¥Õ¥§¤Î»þ´Ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÏÂ¿©¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜÅª¤ÏÃæ¿È¤Î¤¢¤ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ìë¤ÎÀÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃë¤ÎÀÊ¤À¤È¤ª¶â¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤Á¤ó¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Àª¤¤Ç¤¤»¤Ë¤Ï¤»¤º¤ËºÇ½é¤Îº¢¤Ï¼ò¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤ÎÃ±²Á¤¬°Â¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»þ´ÖÂÓ¤ÏÆüÃæ¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¡¡°û¿©¤·¤Ê¤¬¤é1¡Á2»þ´ÖÏÃ¤½¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢Ìë¤ÎÀÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃë¤ÎÀÊ¤À¤È¤ª¶â¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¤ÈÄ«Áá¤¯¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ä«°ìÈÖ¤«¤é¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÏÂ¿©¤è¤ê¤âÍÎ¿©¤Î¤Û¤¦¤¬¿©¸å¤ÎàÝàê¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ·Á¼°¤È¤·¤ÆÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¦¤È1¿Í5000¡Á1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ëÆâÍÆ¤¬Ãë¤À¤È1500¡Á3000±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾åÀÑ¤ß¶â³Û¤µ¤¨¤â¥±¥Á¤ë¤È½ÐÀ¤¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë
¡¡µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤ÏÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤«¡¢Í½»»¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¥ì¥È¥íÄ´¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤è¤ê¤âÁ°¼Ô¤Ç¤ÏÃ±²Á¤¬1500¡Á2000±ß¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï500¡Á1000±ßÂ¿¤¯»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Â¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¿®ÍÑ¤Î¥³¥¹¥Ñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡¡Æ±¤¸Áê¼ê¤ÈÆ±¤¸ÏÃÂê¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢°õ¾Ý¤Ï¤À¤¤¤Ö°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾åÀÑ¤ß¶â³Û¤µ¤¨¤â¥±¥Á¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½ÐÀ¤¤Ø¤ÎÆ»¤«¤é¤À¤¤¤ÖÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£