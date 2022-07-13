フジテレビ系できょう13日放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』（後6：30〜9：54）のタイムテーブルおよび全アーティストの曲目が公開された。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。

【写真】『FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル＆全曲目発表

番組序盤にはNEWS×Hey! Say! JUMP×Kis-My-Ft2×なにわ男子のジャニーズコラボで「weeeek」を披露し、NiziUはきょう13日にミュージックビデオを公開したばかりの新曲「CLAP CLAP」をテレビ初歌唱する。

午後7時台にはHey! Say! JUMPがなにわ男子とのダンスコラボで「ウィークエンダー」をパフォーマンス。Kis-My-Ft2は午後8時台に8月17日発売の新曲「Two as One」をテレビ初披露する。

人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新作映画『ONE PIECE FILM RED』（8月6日公開）のメインキャラクター、”シャンクスの娘”で話題の歌姫・ウタ（歌唱：Ado）は「新時代」「私は最強」の2曲をスペシャルメドレーで届ける。

タイムテーブルは以下のとおり。

■『2022FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル

▼午後6時半〜（時間、企画ごとの記載は50音順、以下同）

工藤静香×氣志團「喧嘩上等」「慟哭」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」

NiziU「CLAP CLAP」

NEWS×Hey! Say! JUMP×Kis-My-Ft2×なにわ男子「weeeek」

日向坂46「僕なんか」

三浦大知×清塚信也「燦燦」

▼午後7時頃〜

伊藤沙莉「15の夜」

ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」

郷ひろみ×大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」

Tani Yuuki×RIEHATA「W/X/Y」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」

Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

Hey! Say! JUMP×なにわ男子「ウィークエンダー」

ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」

LE SSERAFIM「FEARLESS」

・沖縄復帰50年企画

ISSA×満島真之介「花〜すべての人の心に花を〜」

桐谷健太×BEGIN「海の声」

玉城千春×知念里奈「未来へ」

夏川りみ×島袋寛子×BEGIN「涙そうそう」

BEGIN×夏川りみ×島袋寛子×桐谷健太×玉城千春×知念里奈「島人ぬ宝」

宮沢和史×三浦大知「島唄」

▼午後8時頃〜

井上芳雄×宮本笑里「少年時代」

Kis-My-Ft2「Two as One」

木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」

木村カエラ×ELAIZA「リルラリルハ」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」

TRF×日向坂46「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL」

TRF×THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」

20th Century「夢の島セレナーデ」

徳永英明×松下洸平「壊れかけのRadio」

Toshl×T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」

なにわ男子「サチアレ」

▼午後9時頃〜あいみょん「初恋が泣いている」ORANGE RANGE「Melody」ORANGE RANGE「ロコローション」SEKAI NO OWARI「Habit」DA PUMP「Feelin’ Good -It’s PARADISE-」「U.S.A.」20th Century×星屑スキャット「君だけに」NEWS「LOSER」MONGOL800「小さな恋のうた」MONGOL800×WANIMA「愛彌々」