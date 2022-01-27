DeNA¥É¥é£±¡¦¾®±à¡¡¿¤Ó¤ëÄ¾µå¤ËÈÖÄ¹¥Û¥ì¥Ü¥ì¡¡¡Ö¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¡×Âç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×µé50¥»¥ó¥ÁÄ¶
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®±à·òÂÀÅê¼ê¡Ê18¡á»ÔÏÂ²Î»³¡Ë¤¬26Æü¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤á¤ÆºÂ¤Ã¤¿Êá¼ê¤òÁê¼ê¤Ë30µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£µåÃÄ¤Î¥Ç¡¼¥¿Â¬Äê¤Ç¤Ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾µå¤Î¿¤Ó¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¡×¤Ç50¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ò·×Â¬¡£¥×¥íÌîµåÊ¿¶Ñ¤Ç44¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¾®±à¤ÏËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½é¤á¤ÆÊá¼ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼ã´³ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¹â¤µ¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¡¢Ä¾µå¤Î¤ß¤Ç30µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¡¢ºØÆ£¡¢ÌÚÄÍÎ¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤é1·³¼óÇ¾¤ÎÁ°¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅêµåÎý½¬¡£Âç´ï¤Ö¤ê¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬Î¢ÉÕ¤±¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÅêµå¤òÂ¬Äê´ï¡Ö¥é¥×¥½¡¼¥É¡×¤ÇÊ¬ÀÏ¡£30µå¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾Ê¬¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬50¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤¿µå¤Ï½Ä¤Î²óÅ¾¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¾åÉô¤Î¶õµ¤¤ò²¼Êý¸þ¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢¶¯¤¤ÍÈÎÏ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉâ¤¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍî¤Á¤ëµ°Æ»¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµå¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤ÏÌµ²óÅ¾¤Ç½ÅÎÏ¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤ò¼õ¤±¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ËÅþÃ£¤·¤¿Åêµå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²¿¥»¥ó¥Á¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Û¡¼¥à¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¡£²óÅ¾¼´¤ä²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤ò·×»»¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç50¥»¥ó¥Á¡£²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÆ£Àîµå»ù¤¬60¥»¥ó¥Á¡¢¾å¸¶¹À¼£¤¬55¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï44¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¼«¼ç¥È¥ìÃÊ³¬¤Î18ºÐ¤¬½Ð¤·¤¿¡Ö50¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ÎÀ¨¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡»ë»¡¤·¤¿»°±º´ÆÆÄ¤â¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÍè¤¿¡£½çÄ´¤À¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬¹â¤¤Ä¾µå¤Û¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ë¡£¾®±à¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®152¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾å¼Á¤µ¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½çÄ´¤Ê¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤ÎÄ¾µå¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¡¡¡Ê·¯Åç¡¡·½²ð¡Ë