Éð°æÁÔ¤¬ÇäÌ¾ÈãÈ½¤Ë¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª¡× £±£°Ëü±ßà¥Ð¥é¤Þ¤á¤Î°û¿©Å¹µßºÑÆ°²è¤òÆ²¡¹Å¸³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê£´£·¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬´ë²è¤·¤¿°û¿©Å¹µßºÑºö¡Ö¥³¥í¥Ê¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉð°æÁÔ¤Ë¿©¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡ª¡×¤Ë°ìÉôÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ì¤·¤à°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤·Éð°æ¤¬£±£°Ëü±ß¤ò»ý»²¤·¤Æ¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Ê¤ª¡¢¿©»ö°Ê³°¤Ë¤â¤ªÅ¹¤ÎÎò»Ë¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â£Ï£Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤¬£±£°Ëü±ß°Ê¾å¤È´¶¤¸¤¿¤é¤½¤Î³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¡ÖÉð°æÁÔÉ´½Ã¤Î²¦¹ñ¡×¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¤³¤Î´ë²è¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÊç½¸¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éð°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÇäÌ¾¹Ô°Ù¡©¡×¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÆ°²èºÆÀ¸²ó¿ô²Ô¤®¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î£±£°Ëü±ß´ë²è¤¬ÇäÌ¾¹Ô°Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª¡¡¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÇä¤Ã¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤«¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÁý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¥ì¤â£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÀëÅÁ¤·¤Æ¼ýÆþÆþ¤ì¤ÐÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¤«¤é¡ª¡¡¥¬¥ó¥¬¥ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ¾Á°Çä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£