参院選2022
『参院選2022』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年8月4日
2022年7月24日
2022年7月17日
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立花孝志氏、東谷氏の当選証書公開「東谷義和殿（通称ガーシー）」と記載
NHK党の立花孝志党首が17日のYouTube動画で、東谷氏の当選証書を公開した
デイリースポーツ
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点字による投票をした全盲男性、投票をのぞかれたと抗議 町田市選管が陳謝
市職員に投票をのぞかれたとして抗議し、市選管が陳謝していたと分かった
共同通信
2022年7月16日
2022年7月15日
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帰国せず国会に出席しない 東谷義和氏は国会議員でいられるのか
ドバイから帰国して国会に出るのかについて「少し様子を見て」などと述べた
NEWSポストセブン
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初当選の「ガーシー」東谷義和氏「110円から国会議員になれた」
FLASHの取材で、「政治を面白くせなあかん」と意気込みを語った
Smart FLASH
2022年7月14日
2022年7月13日
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吉川赳衆院議員に批判殺到「女性は20歳以上だった」ブログ釈明を予告？
女性自身
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太田光、選挙特番出演の裏話 和田アキ子忠告に「どうすりゃいいんだよ！」
心配した和田アキ子から「一言もしゃべるな」などと忠告されたそう
スポニチアネックス
2022年7月12日
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東谷義和氏、国会でも「ガーシー」で申請へ「本名は堅苦しすぎる」
議員活動の際の名前は「ガーシーやろ。東谷義和は堅苦しすぎる」とコメント
東スポWEB
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女優の網浜直子が夫・松山三四六氏の参院選落選と女性問題を謝罪
「夫の不誠実で未熟な行動が、皆様に多大なるご迷惑」と女性問題にも言及
スポニチアネックス
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当選の「ガーシー」東谷義和氏、国会登院は？ひろゆき氏「メリットない」
1、2回は帰国して「ショーという意味で国会に出るかもしれない」と言及
スポニチアネックス
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生稲晃子氏側、池上彰氏への抗議文で生稲氏の温和な印象壊されたか
週刊女性PRIME
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準備不足が露呈する生稲晃子議員に批判の声「勉強代を国民が払ってる」
生稲氏の歳費に「血税」があてられることへの怒りの声が噴出しているという
女性自身
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NHK党・東谷義和氏がまさかの当選 国会議員の闇暴露に期待の声
未だ明かされていない国会議員の闇を晒すことが期待されていると週刊誌記者
日刊ゲンダイDIGITAL
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水道橋博士氏が18日間の選挙戦を振り返り「まさか当選するとは」
「まさか当選するとは思いませんでした」と心境を告白
スポーツ報知