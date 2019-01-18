都立高校教師による生徒暴行動画が拡散

2019年1月15日に東京・町田市の都立高校で50代教師が生徒を暴行し、その動画がネットで拡散した問題。

2019年1月29日

2019年1月27日

2019年1月25日

2019年1月24日

2019年1月22日

2019年1月21日

2019年1月20日

2019年1月18日