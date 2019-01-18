都立高校教師による生徒暴行動画が拡散
2019年1月15日に東京・町田市の都立高校で50代教師が生徒を暴行し、その動画がネットで拡散した問題。
2019年1月29日
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生徒を暴行する動画が拡散 校長は「原因をつくったのは教諭」
騒動となった学校の校長は「直接の原因をつくったのは教諭です」と話す
週刊女性PRIME
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暴行教師問題で珍しく炎上した武井壮 挑発されて陥った悪循環
東京・町田の高校教師による暴行騒動をめぐり、体罰禁止の信念を貫く武井
デイリー新潮
2019年1月27日
2019年1月25日
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教師による生徒暴行問題に武井壮が持論「気持ちは分かるけど駄目」
もし暴行で生徒が障害を負うなどしたら、教師は「一生償いで終わる」と投稿
デイリースポーツ
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町田総合高校の暴行問題にアンガールズ田中卓志「生徒にびびっている」
アンガールズ・田中卓志は、生徒の責任を不問にした校長の会見を問題視した
東スポWEB
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町田の高校教師の挑発動画問題 現役探偵が迫る「事件」の真相
撮影者は当事者より先に廊下に出ていたため、騒動を予め知っていたと指摘
まぐまぐニュース
2019年1月24日
2019年1月22日
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生徒が教室でマスクをしていたら動画撮影？身構える学校の教師たち
最近では、教室で生徒全員がマスクをしていると教師は身構えると専門家
J-CASTニュース
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「責任をとって辞職すべき」デヴィ夫人が教師挑発問題の高校の校長を非難
生徒らの非を取りあげず、教師を非難した校長は教育者として失格だと批判
東スポWEB
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「なり手が減ってしまいそう」町田の教師挑発問題に高橋真麻が見解
22日の番組で、高橋真麻は教師の「なり手も減ってしまいそう」と危惧した
東スポWEB
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生徒を暴行した教師の救済を求め署名活動が活発化 別の学校に風評被害も
教師の処分軽減を求める署名サイトが複数登場し、順調に署名を集めている
東スポWEB
2019年1月21日
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教師を挑発し暴行させる？生徒らは仲間割れの危機、高い代償払うことに
21日の「グッディ！」では、ネットで生徒らの情報が晒されていると紹介した
東スポWEB
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暴行教師を挑発した生徒の同級生が証言「友人に動画撮影を頼んでいた」
21日放送の番組で、暴行を受けた生徒の同級生のインタビューが放送された
スポーツ報知
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尾木ママが教師による暴行騒動で持論「同情の余地はあっても…」
尾木直樹氏が20日、ブログで「生徒が悪いし体罰も理解できる」と言及した
東スポWEB
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デヴィ夫人が暴行教師の救済を訴え 生徒には「性悪極まりない」
生徒らが教師をおとしめるために仕組まれた計画である可能性が浮上した
東スポWEB
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教師による暴行騒動 スマイリーキクチが生徒側の今後を不安視
炎上目的ともとれる動画内の発言に、「軽く考えていたんでしょう」と指摘
デイリースポーツ
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高校教師の暴行騒動 生徒の行動に「裁かれるべき」と加藤浩次が持論
生徒が教師を挑発した可能性が浮上したことに、21日の番組で加藤浩次が言及
東スポWEB