第2次石破茂内閣で、外務大臣政務官に起用された生稲晃子参院議員（56）。政治資金収支報告書に不記載があった自民党議員は起用されなかったが、政務官の顔ぶれが波紋を呼んでいる。生稲氏の他には今井絵理子参院議員（41）が内閣府大臣兼復興大臣政務官に、岸信千世衆院議員（33）がデジタル大臣兼内閣府大臣政務官に起用されるなど“アイドル議員”や“世襲議員”の登用が目立った。そんななか、特に不安視されているのは現在1期