他に選択肢はなかったのか――。11月13日午後、石破茂首相は、第2次石破内閣の副大臣26人と政務官28人の人事を正式に決定した。なかでも注目を集めたのは、2人の“タレント議員”の登用だった。「外務政務官には『おニャン子クラブ』元メンバーの生稲晃子参院議員が、内閣府兼復興政務官には『SPEED』の元メンバー・今井絵理子参院議員が起用されました。今井氏は第2次安倍内閣でも内閣府政務官を務め、今回が2度目の起用とな