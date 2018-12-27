やべっちF.C.
『やべっちF.C.』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年11月25日
2020年11月24日
2020年10月22日
2020年9月28日
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「やべっちF.C.」放送終了に「スーパーサッカー」公式SNSが粋なエール
サッカーダイジェストWeb
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「やべっちF.C.」18年半の歴史に幕 矢部浩之「アカン、辞めたくない」
同番組は国内外のプロサッカー選手が多数出演し、サッカー人気の定着に貢献
スポニチアネックス
2020年9月15日
2020年9月12日
2020年9月11日
2020年8月31日
2020年7月2日
2020年7月1日
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「やべっちF.C.」の終了報道にJリーガーから落胆の声「ショックでかい」
Twitterでは惜しむ声が殺到するなど、大きな反響が生じている
東スポWEB
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「やべっちF.C.終了へ」東スポ報道に選手落胆 李忠成「やだやだ」
2002年に放送開始され、Jリーグの魅力を長年にわたり伝えてきた番組
J-CASTニュース
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ナイナイ矢部の「やべっちF.C.」終了か 東京五輪の延期が引き金に？
4カ月延期されたサッカーJ1の4日再開を前に、飛び込んできた一報だという
東スポWEB