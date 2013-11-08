『プラチナバンド』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ケータイ Watch
ネットワークでも最強を目指すと宣言したが、他キャリア幹部は疑問視
楽天危機説も囁かれているが、経営には絶対的な自信があると三木谷浩史会長
文春オンライン
4GはauのプラチナバンドLTEや、WiMAX 2+にも対応するPriori 4
BUZZAP！
ドコモやauのプラチナバンドLTEも使えるフルスペックスマホ
KDDIのプラチナバンドLTEやWiMAX 2+もサポートしている
消費者保護のため、通信速度を公平に測る基準を定めるという
都内各所で調査したが、auの機種がリードする場面が非常に多かった
21日時点では、アナウンスできる状態にないことが明らかになった
本記事ではパケット代青天井など、新定額サービスの落とし穴をまとめている
プラチナバンドでは700〜900MHzの周波数帯域を使ってスマホなどを使用できる
あんどろっぷ
HPでは対策スポットの一覧を公開。au Wi-Fi SPOTの対策エリアも拡大する
立ち退きを交渉しLTEを展開する予定だが、スムーズに進んでいないという
1位はWi-Fi(ワイファイ)で、なんとなく速いことしか分からないとの声が
マイナビウーマン
Wi-Fi+Cellularモデルの販売台数シェアでは、SBの方が勝っている
マイナビニュース