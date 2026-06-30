午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６０３、値下がり銘柄数は９００、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、機械、金属製品など。値下がりで目立つのは小売、水産・農林、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS