古河電気工業は３日ぶり反発。ＳＢＩ証券が２９日付で投資判断を「中立」から「買い」へ、目標株価を４２８１円から５４４０円へ引き上げており、これが買い材料視されている。 証券会社によると、会社側が５月に公表した中期経営計画を意欲的と評価。過去実績や限界利益などを鑑みると情報・コンポーネント事業を中心に営業利益目標には保守的な要素があるとみており、計画の上方修正もあり得るとの見方を示した。カ