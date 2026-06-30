今年4月、広島県三原市で地中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察は、男が別の事件の“口封じ”のために男性を殺害したとみて捜査しています。【画像で見る】2つの事件の時系列と位置関係被害男性は別の殺人事件の“容疑者”として捜査線上に…広島県警・岡崎玲史 刑事部長（6月29日）「土中から徳田雅希の死体を発見した事件につき、本日、被疑者を強盗殺人容疑で通常逮