【第26話】 6月28日 公開 第26話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月28日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第26話「鬼出勤嬢」をヤンマガWebで公開した。 今回は、ノカゼが客に刺されて返ってくる。心配する店長とともに病院へ行き、暫く休まないかと提案される彼女だが……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のページ