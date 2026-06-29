梅雨前線の影響で鹿児島県ではけさから警報級の大雨となっています。29日朝から奄美を中心に梅雨前線の活発な雨雲やカミナリ雲がかかり続けていて、鹿児島県十島村ではすでに3時間で108．5ミリの非常に激しいが降っています。鹿児島県十島村ではレベル4の土砂災害危険警報が出ていて、29日夜にかけて九州南部でも大雨となる見込みで警戒が必要です。また、現在、2つの低気圧は日本の南の海上にあり”台風のたまご”になる可能性が