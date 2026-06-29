住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSは、モゲチェック住宅ローン診断で提供している「モゲチェック特別金利」が、日本マーケティングリサーチ機構による「2026年6月期_住宅ローン変動金利の最安に関する市場調査」において、「変動金利最安No.1」を獲得したと発表した。○調査概要調査概要は以下の通り。調査名：2026年6月期_住宅ローン変動金利の最安に関する市場調査調査機関：日本マーケティングリサーチ