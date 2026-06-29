ＪＭＤＣが３日続伸となっている。同社はきょう、Ｚｅｎｅ（東京都千代田区）及びマルホ（大阪市北区）と新たな医薬品の開発に向けて、皮膚生理の根本的な特性に関わる遺伝的要因を探索することを目的としたプロジェクトを開始したと発表。これが材料視されているようだ。 このプロジェクトは、マルホが長年培ってきた皮膚科学領域における深い専門知見と、ＪＭＤＣ及びＺｅｎｅが保有する「遺伝子検査データ×レセプ