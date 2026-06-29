DHAやEPAを摂れば集中力が上がる、頭が良くなる気がする――そんな期待を持ってサプリメントを選んでいる人は多い。しかし、栄養素の力には、超えられない一線があるという。不足を防ぐことと、能力を高めることは別の話ビタミンB1が基準量どおりに摂取できていれば、脳の機能は正常な状態を保つことができ、いわゆる「頭が悪くなる」ことは防げる。これは栄養学的に理解しやすい話だ。では、ビタミンB1を基準量よりも多く摂取すれ