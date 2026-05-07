【Star Fox（スターフォックス）】 6月25日 発売 価格： パッケージ版 6,480円 ダウンロード版 5,480円

任天堂は、Nintendo Switch 2 用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」を6月25日に発売する。価格はパッケージ版が6,480円、ダウンロード版が5,480円。

本作は、1997年に発売されたNINTENDO 64用シューティング「スターフォックス64」リメイク版。グラフィックスはもちろん、キャラクターデザインも一新された「スターフォックス」の世界をSwitch2で心ゆくまで楽しめる。

ステージをクリアしていく「ストーリーモード」や、腕試しができる「チャレンジモード」、フレンドやオンラインでバトルする「バトルモード」が新たに収録。ストーリーモードでは、Joy-Con 2 のおすそ分けプレイに対応している。また、ステージ間のブリーフィングや、これまで見られなかった新規ムービーシーンに加え、キャラクターや惑星の詳細がわかる図鑑テキストも大幅に追加されている。

【Star Fox Direct 2026.5.7】【Star Fox CM キャラクター篇】

本作の体験版がNintendo Store、ニンテンドーeショップにて配信中。体験版では、本作のプロローグ映像が見られるほか、基本操作が学べるチュートリアルと序盤のステージ「メテオ」を遊ぶことができる。

□「Star Fox（スターフォックス）」Nintendo Storeのページ

ゲーム概要

進むルートが分岐するストーリーモード

「ストーリーモード」では、さまざまな惑星、宙域を転戦しながら、仲間と共に敵の本拠地を目指していく。ステージでのミッション達成や敵機の撃墜数など、プレイ内容によって進むルートも変化していく。

イージー・ノーマル・エキスパートの3つの難易度から選択でき、自分のレベルに合わせて気軽に遊べる。Joy-Con 2 をおすそわけすれば、パイロットとシューターで役割分担して2人でプレイすることもできる。

本作では、惑星だけではなく、小惑星帯や星雲の内部など、全16ステージを収録。クリアしたステージの中から好きなステージを選び、設定されたお題に挑戦する「チャレンジモード」もあるので、ストーリーモードとはひと味違った手ごたえでも楽しめる。

3種のマシン

フォックスたちは愛機である「アーウィン」に乗り込み、さまざまな場所を冒険していく。進むルートによっては戦車や潜水艦で道を切り開いていく場面もある。

超高性能全領域戦闘機「アーウィン」

高機動地対空戦車「ランドマスター」

改造探査潜水艦「ブルーマリン」

4vs4のチームバトル

本作では、ルールの異なる3つのステージで4vs4のチームバトルが楽しめる「バトルモード」が新たに収録されている。

世界中のプレーヤーとの対戦はもちろん、フレンドとのプライベートマッチや、フレンド同士でチームを組んでのオンラインマッチングなど、さまざまなスタイルでチーム戦に挑める。なお、オフラインではひとりでCPUとの対戦を楽しめる。

ゲームチャットで「なりきりフィルター」を使えばゲーム内のキャラになりきれる

ゲームチャットで「なりきりフィルター」を使えば、ゲームチャットの画面に映る自分の顔をゲーム内のキャラクターの姿に変えることができる。顔の向きだけではなく、口の動き、まばたきや眉毛の動きも反映される。ゲーム内に登場するいろいろなキャラクターになりきれるので、カメラをつないで遊んでみよう。なお、Nintendo Switch 2 カメラ（別売）などのUSBカメラが必要となる。

「Nintendo Music」で「Star Fox」の楽曲を特別配信

【なりきりフィルター①】【なりきりフィルター②】【なりきりフィルター③】

「Star Fox」の楽曲10曲を、Nintendo Switch Online加入者限定のスマートフォンアプリ「Nintendo Music」にて特別配信中。BGMが全曲アレンジされ、オーケストラの演奏で収録されている。

【2026年5月8日 楽曲配信ソフト（Nintendo Music）】

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