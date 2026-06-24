フランスギャロは6月23日、凱旋門賞（G1・芝2400m）へのセン馬（去勢馬）の出走を認める提案を理事会で承認したと発表した。実現すれば、世界最高峰レースの一つである凱旋門賞の歴史における大きな転換点となる。 現在の凱旋門賞は牡馬と牝馬に出走資格が与えられている一方で、セン馬は出走することができない。しかし近年は欧州や香港、豪州などでセン馬の活躍が目立っており、世界最高峰のレースでありながら有力馬の一部