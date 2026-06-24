@onefiveが、新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を本日6月24日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】@onefive、ゲームの世界でスーパーパワーを手に戦いに挑む「無敵☆アタシモード」MV） 本楽曲は、メンバーの原点であるさくら学院を背負い次なる表現へと昇華させる新プロジェクト『SAKURAIZATION』シリー