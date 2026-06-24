@onefiveが、新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を本日6月24日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

（関連：【映像あり】@onefive、ゲームの世界でスーパーパワーを手に戦いに挑む「無敵☆アタシモード」MV）

本楽曲は、メンバーの原点であるさくら学院を背負い次なる表現へと昇華させる新プロジェクト『SAKURAIZATION』シリーズの第3弾として、BABYMETALの「ド・キ・ド・キ☆モーニング」を大胆にサンプリングしたもの。

m-floの☆Taku Takahashiプロデュースで、“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケールが同時に描かれ、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出した一曲となっている。

MVでは、『SAKURAIZATION』シリーズの「♡革命少女S♡」から続く物語として、パジャマ姿の4人が登場。革命を起こした少女たちが、今作では“無敵”なヒーローへと進化。ゲームの世界でスーパーパワーを手に戦いに挑む。

また、本楽曲も収録されたミュージックカード『SAKURAIZATION』が本日よりリリース。シリーズ第1弾、第2弾の「♡革命少女S♡」「M1X5R」と合わせて3曲が収められており、リリースイベントも東京、大阪で行われるほか、特典会も実施される。なお、グッズ付きのミュージックカードはリリース記念フリーライブ会場での限定販売となる。

（文＝リアルサウンド編集部）