ブロードウェイで活躍した女優、ファニー・ブライスの半生を題材に、波乱万丈な人生と愛を描くミュージカル『ファニー・ガール』。1964年にブロードウェイで初演され、人々の心を震わせる物語と音楽で人気を博しました。 2022年にはハーヴェイ・ファイアスタインの改訂台本、マイケル・メイヤーの演出により、リバイバル版として上演。今回の日本公演では、マイケル・メイヤ}