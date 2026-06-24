亀梨和也が、7月8日(水)にリリースする1stアルバム『WAVE』のリード曲「WAVE」の先行配信をスタートさせた。アルバムタイトル『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨和也自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。そんな1stアルバムから先行配信が始まったリード曲「WAVE」は、亀梨和也の魅力を余すことなく表現したエモーショナルなラブソング。深い海の底か