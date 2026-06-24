【北中米W杯グループリーグ第2節】(ボストン)イングランド 0-0(前半0-0)ガーナ<警告>[イ]デクラン・ライス(41分)[ガ]イニャキ・ウィリアムス(60分)観衆:63,983人└疑惑のジャンピングタックルはPKならず…判定に助けられたイングランド、試合を支配もガーナとスコアレスドロー