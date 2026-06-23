礼賛が、7月7日21時よりABEMAで放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングとして、新曲「高ぶるブルー」が決定したことを明らかにした。『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」という