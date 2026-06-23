北中米ワールドカップを戦う日本代表は22日、グループリーグ第3戦スウェーデン戦に向けて再始動し、練習前にはチーム全員で集合写真撮影を行った。サポートプレーヤーのDF吉田麻也(LAギャラクシー)とメンターのMF南野拓実(モナコ)も選手+監督バージョン加わり、吉田が22番、南野が8番のユニフォーム姿をお披露目した。記念撮影は選手と森保一監督で行った後、アメリカ・ナッシュビルでのベースキャンプを支えるチームスタッフ