FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりの2組が2026年、メジャーデビュー20周年という節目を迎えた。そして同年6月20日および21日の2日間、東京ガーデンシアターにて＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞を開催した。20年前、四国の小さなライブハウスで出会って交わした2組の約束が、デビュー20周年という“ハタチ”の記念すべきタイミングでついに実現したかたちだ。