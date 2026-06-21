ドラフト1位の藤川敦也が2軍で続ける無失点投球18歳とは思えないマウンド姿にファンの注目が集まっている。オリックスのドラフト1位、藤川敦也投手の評価が急上昇中。2軍で無失点投球を続けており、「伸びしろが凄い」「3年後にはエース格」と早くも“抜擢”を期待する声が上がっている。5月3日のロッテ戦で2軍戦初登板を果たすと、1イニングをわずか8球で3者凡退。19日の広島戦も2回を無安打無失点。29日の日本ハム戦も3回を