この記事をまとめると ■トラックのパンクは運行や納品スケジュールにも大きな影響を及ぼす ■ダブルタイヤは異常に気付きにくく空気圧不足による発熱やバーストの危険性が高い ■ベテランドライバーは日常点検やトラブル発生後の対応で二次被害の防止に努めている パンクをしても即タイヤ交換とはいかないトラック トラックのパンクは一大事だが、本当に厄介なのはパンクしたあとなのだ。乗用車のパンクなら、路肩に止めてロー