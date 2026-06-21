「新馬戦」（２０日、東京）３番手のインで脚をためた２番人気のレッチュベルク（牡２歳、父インディチャンプ、母リヴィア、美浦・久保田）が、内からグイグイと脚を伸ばして３馬身差で快勝した。荻野極は「調教からいい感触がありました。跳びがきれいな馬なので、きょうの馬場ではモジモジするようなところもありましたが、エンジンが掛かっていい所に出してしまえば本来の走り。新馬戦としては上々の走りができたと思いま