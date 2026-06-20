◆白髪染めをやめたい人へ。白髪ぼかしハイライト3選！伸びても気になりにくい大人カラー「白髪染めをしてもすぐ根もとが気になる」「毎月カラーを続けるのが負担になってきた」。そんな大人女性から注目を集めているのが、白髪を自然になじませる白髪ぼかしハイライト。細かなハイライトやバレイヤージュを取り入れることで、伸びても境目が目立ちにくく、透明感や立体感も楽しめるのが魅力。今回は、白髪染めの頻度を減らしたい