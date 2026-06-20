by Village GlobalAmazon MGMスタジオが、OpenAIの創業者であるサム・アルトマン氏のことを描いた、ルカ・グァダニーノ監督による伝記映画『Artificial』の配給から手を引いたことがわかりました。Amazonは2026年2月にOpenAIと戦略的パートナーシップを結び、OpenAIに500億ドル(約8兆円)を投資しています。Amazon Is Dumping Its Sam Altman Movie - Puckhttps://puck.news/amazon-is-dumping-its-sam-altman-movie/Amazon No Long