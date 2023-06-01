【ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）】 2026年10月 発売予定 価格：44,000円 【ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）】 2026年11月 発売予定 価格：44,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 フリーイングより、2026年10月と11月