【ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）】 2026年10月 発売予定 価格：44,000円 【ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）】 2026年11月 発売予定 価格：44,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

フリーイングより、2026年10月と11月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」と「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」。こちらはイラストレーターの高峰ナダレ氏が手掛ける「バニースーツ プランニング」のキャラクターである「ソフィア・F・シャーリング」を立体化したものだ。

こちらは、あみあみ秋葉原ラジオ会館店で6月6日から6月21日まで開催されている期間限定イベント「バニースーツ プランニング POP UP STORE 2nd スイムシューターVer. in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて展示されていたものだ。今回は、このふたつの作品を同時にご紹介していく。

写真左から「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」と「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」

まずは、2026年10月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」から見ていこう。こちらは大胆なアレンジが施されたバニースーツ姿で立体化されており、1/4スケールならではの存在感が際立っている。

少し驚いたような表情も印象的で、彼女の特徴のひとつでもあるおなじみのショートボブ風にまとめられた金髪や、頭上に伸びる大きなバニーイヤーなども丁寧に造形されている。よく見ると、この髪の部分にも細かいアクセサリーが付けられているのがわかる。

ソフィアの表情が可愛らしい

大きなうさ耳も目立っている

うさ耳の近くにはアクセサリーが付けられている

ソフィアの身につけている衣装は、近未来的な意匠が盛り込まれている。胸から下の部分がシースルーのような見た目になっており、デザインや各部のディテール表現が素晴らしい。背面に広がるブルーの布がアクセントになっており、躍動感のあるシルエットを生み出している。

おへその窪みもくっきりわかる

足元もスタイリッシュだ

続いて、2026年11月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」を見ていこう。こちらは通常のバニーVer.とは異なる“逆バニー”スタイルで立体化されており、同じホワイトエディションながら違った魅力を楽しめる。

口元にうっすらと笑みを浮かべた、どこかいたずらっぽい表情も印象的だ。ソフィアらしいショートボブの金髪や頭上に伸びる大きなうさ耳はもちろん、毛先の流れや髪のボリューム感も丁寧に表現されている。角度によって異なる表情を楽しめるのも見どころのひとつだ。

こちらのソフィアは、少しいたずらっぽい表情をしている

横顔からも美しいシルエットを楽しめる

大きなうさ耳も存在感抜群だ

衣装は露出度が高めながら、近未来的な雰囲気を感じさせるデザインとなっており、胸の下で腕を回しているポーズも、スタイルの良さを際立たせている。首元のネクタイや腰に付けたリボンなど、淡い色合いのアクセサリーもアクセントとなっている。

近未来的なデザインの衣装も見どころ

足首にもリボンが付けられている

今回ご紹介した「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」と「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」は、6月21日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で開催中の期間限定ポップアップストアで展示中のものだ。ちょうど終了間際というタイミングではあるが、興味がある人はお店で実物をチェックしてみよう！

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(C)高峰ナダレ