端午節の連休初日の6月19日、中国全土の鉄道利用者数は延べ1900万人に上る見通しで、連休期間中で最も混雑する日となる見込みです。乗車券の予約状況によると、北京市から済南市、太原市、上海市、フフホト市へ向かう区間や、広州市から南寧市へ向かう区間などで、利用者が集中しているということです。（提供/CGTN Japanese）