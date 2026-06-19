読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！楽しみにしていた彼氏との誕生日デート。しかし、行きたかった場所へ連れて行ってくれた喜びもつかの間、次々と見えてきた彼の信じられない言動に、幸せなはずの一日は最悪の思い出へと変わっていきました。…。期待に胸を膨らませた誕生日デート私には付きあっている彼氏がおり、その日はずっと楽しみにしていた誕生日当日でした。彼は「今日は特別な日にしよう」と、朝からデー