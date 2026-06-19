誕生日デートで、まさかの違和感。やさしいと思っていた彼氏の【ドケチすぎる本性】に幻滅...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！楽しみにしていた彼氏との誕生日デート。しかし、行きたかった場所へ連れて行ってくれた喜びもつかの間、次々と見えてきた彼の信じられない言動に、幸せなはずの一日は最悪の思い出へと変わっていきました。…。
期待に胸を膨らませた誕生日デート
私には付きあっている彼氏がおり、その日はずっと楽しみにしていた誕生日当日でした。
彼は「今日は特別な日にしよう」と、朝からデートを計画してくれていたのです。むかった先は、以前私が「いつか行ってみたい」と話していた展望タワーでした。
なに気なく話した言葉を覚えていてくれたことがうれしく、私は心から感動していました。
「今日はきっと忘れられない一日になる」
そんなふうに思いながら、大好きな彼氏と並んで歩く時間に胸を弾ませていました。特別な景色を一緒に見られることがうれしくて、自然と笑顔がこぼれていたのです。
チケット売り場で感じた最初の違和感
展望タワーに到着すると、私たちはチケット売り場の列へ並びました。誕生日デートですし、私は当然のように彼が2人分まとめて購入してくれるものだと思っていたのです。
ところが順番が来ると、彼は自分の分だけを購入し、そのままなにごともなかったかのように先へ進んでいってしまいました。
私は一瞬状況が理解できず、その場で立ち尽くしてしまいました。慌てて自分の財布を取り出し、自腹でチケットを買うことに…。
まさか誕生日デートで、自分の入場料を払うとは思ってもいませんでした。
さっきまで感じていた幸せな気持ちは少しずつ薄れ、彼の背なかを見つめながら、小さな違和感が胸に残り始めていました。
このあと、再び起こった彼氏のありえない言動とは…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部