誕生日デートで、まさかの違和感。やさしいと思っていた彼氏の【ドケチすぎる本性】に幻滅...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！楽しみにしていた彼氏との誕生日デート。しかし、行きたかった場所へ連れて行ってくれた喜びもつかの間、次々と見えてきた彼の信じられない言動に、幸せなはずの一日は最悪の思い出へと変わっていきました。…。

私には付きあっている彼氏がおり、その日はずっと楽しみにしていた誕生日当日でした。

彼は「今日は特別な日にしよう」と、朝からデートを計画してくれていたのです。むかった先は、以前私が「いつか行ってみたい」と話していた展望タワーでした。

なに気なく話した言葉を覚えていてくれたことがうれしく、私は心から感動していました。

「今日はきっと忘れられない一日になる」

そんなふうに思いながら、大好きな彼氏と並んで歩く時間に胸を弾ませていました。特別な景色を一緒に見られることがうれしくて、自然と笑顔がこぼれていたのです。