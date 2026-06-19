今年5月24日のオークスで日本人女性騎手として史上初のG1制覇を成し遂げた今村聖奈騎手が6月14日の「日曜日の初耳学」に登場。自身の“強さの原点”について語った言葉が視聴者の注目を集めた。また、同じ回には日本人女性初の南アフリカ政府公認サファリガイドを務める太田ゆかさんも登場。スタジオとつないで行った“リモートサファリツアー”も反響を呼んだ。■林修先生も大興奮！今村騎手「『あっ勝つわー』と」この日は、世界