「Summit K2」。画像は受注生産のブラックグロス仕上げ ハーマンインターナショナルは、6月19日に開幕した「OTOTEN 2026」にて、15インチ(380mm)ウーファーを搭載したSummitシリーズのフラッグシップスピーカー「Summit K2」を日本初公開した。今秋発売予定で、価格は660万円/1本。 JBLの「Project Summit」は2025年に始動した 6月初旬にウィーンで開催された「High En