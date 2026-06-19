気圧の変化が大きい季節は、頭痛やめまいなどの不調が気になるもの。そんな天気痛との関係で注目されているのが、「ケンフェロール」という成分です。ブロッコリーや玉ねぎなど身近な食材にも含まれているポリフェノールの一種。最新の研究結果をもとに、天気痛ドクター・佐藤純先生にやさしく解説してもらいました。天気痛に効くといわれる成分「ケンフェロール」って？植物由来のポリフェノールが天気痛の強い味方にケンフェロー