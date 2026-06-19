ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場する新バンド・Canna Lily（読み：カンナリリー）が、1stデジタルシングル「残像の高鳴り」を本日配信リリースした。あわせて、本日20時にMVも公開される。Canna Lilyは、アソビシステムとDONUTSが共同開催したオーディションにより選出されたメンバーで結成されたゲームオリジナルバンド。ゲームの枠を超え、リアルアーティストとしても活動を展開している。本作「残像の高鳴り」